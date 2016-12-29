神奇！日本網站發現 「愛心」畫法可以辨別年齡

日本一網站發現，愛心畫法也可以辨別年齡！（圖取自《Pouch》）

2016-12-29 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕你怎麼畫愛心？日本一網站發現，愛心畫法也可以辨別年齡！

日本網站《Pouch》編輯部讓20多歲、30多歲及40多歲的女員工以各自的畫法描繪愛心，發現每個年齡層畫出的東西有明顯差距。看到不同的結果，女員工驚訝地說「它是什麼！」、「這不是愛心吧」。

20多歲女性畫的愛心比另外2個年齡層狹長，特徵是上面凹陷的部分較淺，年長的女員工批評缺乏形狀。30多歲女性畫的愛心，上半部較為圓潤、凹陷較深，下半部急速收窄。其他員工表示，這讓她們聯想到日本的辣妹時尚。

40多歲女性的愛心則較為圓弧，還加上了2條線，據40多歲女性的說法，這是一個可愛的要素。這讓另2個年齡層女性直說有必要嗎？40多歲員工說，這是受當時偶像團體小貓俱樂部影響，該團體一名成員把這獨特的2條線加到愛心上。