「史奴比－快樂上學趣」巡展 高雄駁二登場
2016-12-29 21:28
「史奴比－快樂上學趣巡迴特展」在高雄駁二登場。（記者張忠義攝）
〔記者張忠義／高雄報導〕為了搶寒假商機，風靡全球已經超過65年的史努比，特別在高雄駁二舉辦「史奴比－快樂上學趣巡迴特展」，展期到明年3月12日，展中最特別的是史努比首次以潛水造型現身，與大小朋友一起進入海底世界。
主辦單位表示這次特展特別透過科技讓參觀民眾與花生漫畫的角色互動，可以在「體育區」一起PK棒球、籃球、高爾夫，也能在「音樂區」隨著音樂律動。首次曝光的潛水造型史努比及牠的朋友們一同悠遊於海底樂園。
在環遊世界展覽區，會有以積木裝置呈現的著名地標，包括台北101，俄羅斯克林姆林宮、巴黎鐵塔、埃及人面獅身像、美國白宮等，史努比將扮演導遊帶領參觀者一起環遊世界。
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