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南海電鐵考慮與台灣合推套票 最快明年上路

2016-12-29  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西的大型民營鐵道公司「南海電鐵」考慮與韓國、台灣的交通單位合作，推出可分別在兩國機場到市區通勤的套票，吸引更多遊客搭乘。

南海電鐵目前經營關西機場到大阪難波的電車線，與JR西日本競爭激烈。南海電鐵社長遠北光彥接受《共同社》訪問表示，正與海外的機場和鐵路公司商談合作，討論能否販售套票，最快2017年就能實現。

以韓國為例，南海電鐵希望與仁川機場和當地鐵路公司合作，推出首爾至仁川、關西機場至難波的套票；另外，也能在其中一國的主要車站購買另一國的鐵路車票。

報導指出，韓國是南海電鐵首波合作目標，接下來會擴大到台灣及香港的機場與鐵路公司，期待爭取更多外國旅客。

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  • 南海電鐵考慮與韓國、台灣的交通單位合作，推出可分別在兩國機場到市區通勤的通票。圖為南海電鐵機場特急列車。（圖擷取自維基百科）

    南海電鐵考慮與韓國、台灣的交通單位合作，推出可分別在兩國機場到市區通勤的通票。圖為南海電鐵機場特急列車。（圖擷取自維基百科）

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