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全台氣溫回升清晨氣溫仍低 雨勢減緩雲量偏多

2016-12-29  21:07

〔即時新聞／綜合報導〕明（30）日大陸冷氣團持續減弱，白天起氣溫將逐漸回升，但各地清晨氣溫仍低，北部、中部及東北部地區低溫約在14、15度，其他地區則為17、18度。降雨方面，隨著南方水氣的減少，除迎風面地區會有局部短暫雨外，其他地區為多雲到陰的天氣。

中央氣象局指出，大陸冷氣團持續減弱，明（30）日白天起氣溫將逐漸回升，北部、南部及東半部地區高溫將回升至20到23度間，中部地區則可達25度，不過各地地清晨氣溫仍低，北部、中部及東北部地區低溫約14、15度左右，其他地區則是17、18度，早晚稍有寒意，提醒民眾注意保暖。

降雨方面，隨著南方水氣逐漸減少，除了迎風面的基隆北海岸、大台北東側及東部地區雲量較多，有局部短暫地形性降雨外，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到陰的天氣。

受東北風影響，沿海空曠地區及外島易有9到11級的強陣風，海面上的風浪大，請從事海上作業的民眾注意安全；空氣品質方面，除高屏地區的空氣污染指標（AQI）為對敏感族群不健康，其他地區及離島則為良好至普通。

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  • 各地清晨氣溫仍偏低，北部、中部及東北部地區低溫約14、15度左右，其他地區則是17、18度。（資料照，記者廖振輝攝）

    各地清晨氣溫仍偏低，北部、中部及東北部地區低溫約14、15度左右，其他地區則是17、18度。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 大陸冷氣團持續減弱，明（30）日白天氣溫將逐漸回升，北部、南部及東半部地區高溫將回升至20到23度，中部地區則可達25度。（擷取自中央氣象局）

    大陸冷氣團持續減弱，明（30）日白天氣溫將逐漸回升，北部、南部及東半部地區高溫將回升至20到23度，中部地區則可達25度。（擷取自中央氣象局）

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