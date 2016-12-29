| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
葡萄王涉竄改食品效期 8名員工移送北檢複訊 北市羅斯福路傳火警 2人獲救1人陳屍屋內 台大校園內 晚間驚傳女學生墜樓 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

桶裝瓦斯、天然氣1月看漲 小吃攤成本恐再增

2016-12-29  21:09

〔即時新聞／綜合報導〕液化石油氣受到需求旺季、氣源成本上漲的影響，依中油計價公式估算，明年1月國內桶裝瓦斯價格預計每公斤擬漲新台幣2至3元，天然氣價格估計也將微幅小漲，但後續仍有待觀察。

《中央社》報導，依中油計價公式估算，1月國內液化石油氣（桶裝瓦斯）價格每公斤擬漲2至3元，以20公斤裝桶裝瓦斯換算，每桶將上漲40至60元；若以一般小吃攤月用15桶計算，估計小吃攤成本將多支出600至900元。

同時，1月的國內天然氣價格估計也將微幅小漲；實際的調漲價格，則要以中油公司明年1月1日公布的正式氣價為準，後續仍有待觀察。

廣告
  • 液化石油氣依中油計價公式估算，明年1月桶裝瓦斯價格預計每公斤擬漲新台幣2至3元，天然氣價格估計也將微幅小漲，但後續仍有待觀察。（資料照，記者李立法攝）

    液化石油氣依中油計價公式估算，明年1月桶裝瓦斯價格預計每公斤擬漲新台幣2至3元，天然氣價格估計也將微幅小漲，但後續仍有待觀察。（資料照，記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天然氣 桶裝瓦斯 液化石油氣 瓦斯 調漲
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：桶裝瓦斯、天然氣1月看漲 小吃攤成本恐再增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.