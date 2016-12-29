桶裝瓦斯、天然氣1月看漲 小吃攤成本恐再增

2016-12-29 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕液化石油氣受到需求旺季、氣源成本上漲的影響，依中油計價公式估算，明年1月國內桶裝瓦斯價格預計每公斤擬漲新台幣2至3元，天然氣價格估計也將微幅小漲，但後續仍有待觀察。

《中央社》報導，依中油計價公式估算，1月國內液化石油氣（桶裝瓦斯）價格每公斤擬漲2至3元，以20公斤裝桶裝瓦斯換算，每桶將上漲40至60元；若以一般小吃攤月用15桶計算，估計小吃攤成本將多支出600至900元。

同時，1月的國內天然氣價格估計也將微幅小漲；實際的調漲價格，則要以中油公司明年1月1日公布的正式氣價為準，後續仍有待觀察。