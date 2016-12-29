40公斤土魠魚王現身 澎湖定置網業者小賺年終獎金

〈魚土〉魠被外界稱為白金，今年減產。（記者劉禹慶攝）

2016-12-29 21:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁民視為「白金」的〈魚土〉魠魚，今年受到季節變化及中國漁船中途攔截，產量銳減，價格高到令人咋舌！今日卻傳出馬公鎖港定置網捕獲重達40公斤的〈魚土〉魠魚，讓漁民賺到一筆意外小財。

屬於洄游性魚類的〈魚土〉魠魚，每年入冬都會出現在澎湖鄰近海域，愈到農曆春節前愈肥美，而價格也愈來愈高，由於〈魚土〉魠捕獲量多寡，直接影響漁民年終獎金收入，因此得趁天氣放晴趕出海捕撈，但連日來天候不佳，〈魚土〉魠產量銳減，價格也居高不下，5公斤大的〈魚土〉魠，1公斤即叫價850元。

今日馬公鎖港定置網意外闖進一隻大傢伙，當漁民收網時才發現是白金〈魚土〉魠，竟重達40公斤，創下今年捕獲最重紀錄，由於〈魚土〉魠是愈大愈貴，消息傳出，立即吸引許多民眾前往圍觀，經過競標後，以每公斤1880元售出，光一尾〈魚土〉魠就進帳7萬6千餘元，讓漁民們笑到合不攏口。

另外漁民們表示，今年〈魚土〉魠銳減的原因，除了天候不佳外，也懷疑是中國漁船越界中途攔截所致，由於中國漁船都是鐵殼船，不像台灣漁船為玻璃纖維，比較能抵擋惡劣風浪，近來頻傳在澎湖北海姑婆嶼海域聚集避風，可能是導致〈魚土〉魠減產的主因，建議海巡單位加強巡邏驅離取締。