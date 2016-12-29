大學老師睡覺停止呼吸半分鐘 發明預測裝置
2016-12-29 22:33
李俊德（左）團隊「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」，用紅外線檢測受測者血氧濃度。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］科大老師睡覺時半分鐘沒呼吸，發明簡易裝置預測呼吸中止。正修科技大學休閒運動管理系李俊德團隊研發「睡眠呼吸中止症簡易型預測裝置」、「睡眠姿勢之分析系統」、「碎食剪刀」及「砧板結構」等4項裝置，本月於「2016高雄KIDE國際發明暨設計展」連摘4金。
李俊德今天表示，自己有睡眠障礙，曾於氫氧機實驗時全程錄影睡眠，發現竟有近半分鐘沒呼吸，趕緊求診高雄長庚醫院。
李俊德說，「睡眠門診要8個月才排得到，原來病友這麼多，若自製簡易預測裝置，將造福更多人，」裝置用紅外線發射器檢測受測者血氧濃度，當胸腔有起伏且血氧濃度降低，並會發出警示提醒狀況。
團隊成員包括休運系主任顏克典、老師戴品欣及休運系大一馬嘉笙、大二林逸柔、謝柏安及大四蔡崇營。團隊表示，打呼聲大、體重過胖加上工作壓力大，易讓睡眠呼吸中止症找上門，預測裝置只能提醒，治療還是要多運動並有效控制體重。
李俊德說，將整合睡眠裝置並與醫療院所合作，方便行動不便老人在家檢測。兩項睡眠預測裝置還在申請專利，至於「碎食剪刀」及「砧板結構」已獲專利。團隊指出，「碎食剪刀」將食物剪小、剪碎，並讓食物中纖維、筋部被搗開斷裂，方便幼童、老年人或戴牙套不宜咀嚼的人使用。「砧板結構」則與殺菌紫外線結合，菜刀使用後放入砧板殺菌，不需擔心殘留細菌。
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