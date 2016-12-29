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「黑白切」端上生物課 學生驚呼：原來我吃的是......

北部稱為「黑白切」、嘉義稱為「魯熟肉」的這種料理，來自豬隻多種部位，是台灣的傳統小吃。（資料照，記者丁偉杰攝）

2016-12-29  21:59

〔即時新聞／綜合報導〕「黑白切」、「魯熟肉」攤位供應多種美食，但你知道吃下肚的是哪一個「部位」嗎？一名高雄女中教師將本土美食融入生物課程，讓學生和網友都驚呼連連。

綜合媒體報導，這名老師在部落格《南方天空下的生物手札》分享他的課程設計，透過黑白切美食認識動物器官和構造。在得知平常稱為「生腸」的部位其實是豬的「子宮角」、「軟管」則是豬的食道等真相時，讓不少學生大感驚奇，網友也驚呼「原來我吃了人家的子宮！」

每天處理的小菜居然也能當作教材，黑白切攤商多持正向態度，認為可以讓學生了解古早味；也有許多網友在部落格上與老師切磋，分享相關知識，討論十分熱絡。

原文請見：動物組織學與黑白切攤位的相遇

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  • 一名高雄女中教師將本土美食融入生物課程，讓學生和網友都驚呼連連。（圖擷取自部落格）

    一名高雄女中教師將本土美食融入生物課程，讓學生和網友都驚呼連連。（圖擷取自部落格）

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