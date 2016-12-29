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英國超狂藝術家 用「牛仔褲」作畫

英國藝術家貝里突發奇想利用牛仔褲作畫。（圖擷自貝里官網）

2016-12-29  21:50

〔即時新聞／綜合報導〕牛仔褲已幾乎是我們的生活中必需品，但隨時穿著的次數，牛仔褲也會漸漸褪色，不久就被打入冷宮，但一名英國藝術家竟然利用這些牛仔褲創造出與眾不同的作品，甚至被知名藝術雜誌提名為當代創新年輕藝術家之一。

一名來自英國的藝術家貝里（Ian Berry），利用「丹寧布料」不同的顏色及不同的材質，經過切割、縫合及拼貼等過程來作畫，再搭配上「丹寧布料」的縫線、刷白及口袋等特色來凸顯天空、石頭、頭髮及草地等細節，而在他的巧思之下，從2006年開始至今，一幅幅美麗又特別的畫作便開始問世。

原來貝里某天在家裡整理雜物的時候，看到堆積如山的牛仔褲，便想起這些牛仔褲是如何陪伴他的，因此就突發奇想的開始使用「丹寧布料」來創作，還因此被知名藝術雜誌提名為當代創新年輕藝術家之一。

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  • 英國藝術家貝里利用牛仔褲的深淺作畫。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    英國藝術家貝里利用牛仔褲的深淺作畫。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

  • 英國藝術家貝里還利用牛仔褲的不同材質來呈現畫作。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    英國藝術家貝里還利用牛仔褲的不同材質來呈現畫作。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

  • 牛仔褲在英國藝術家貝里細心的剪裁下變成一幅幅美麗的作品。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    牛仔褲在英國藝術家貝里細心的剪裁下變成一幅幅美麗的作品。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

  • 英國藝術家貝里經常用牛仔褲的不同特性來呈現畫作細節。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    英國藝術家貝里經常用牛仔褲的不同特性來呈現畫作細節。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

  • 英國藝術家貝里從2006年開始使用牛仔褲作畫。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    英國藝術家貝里從2006年開始使用牛仔褲作畫。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

  • 英國藝術家貝里被知名藝術雜誌提名為當代創新年輕藝術家之一。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

    英國藝術家貝里被知名藝術雜誌提名為當代創新年輕藝術家之一。（圖擷自貝里臉書粉絲專頁）

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標題：英國超狂藝術家 用「牛仔褲」作畫


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