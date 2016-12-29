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台南人工電子耳耗材 明年起補助調高2000元

2016-12-29  21:30

〔記者王俊忠／台南報導〕由於聽障者所需的人工電子耳與耗材費用高昂，台南聽障團體尋求市議員向市府爭取同意修正南市身心障礙者人工電子耳耗材補助要點，從一般戶到低收入戶最高補助都調高2000元，低收入戶一次最高能申請1萬元補助，明年元旦起生效。聽障團體認為有助減輕身障弱勢家庭的經濟壓力。

全國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟表示，對於配戴助聽器無助益的重度聽障兒，因植入人工電子耳可重獲聽力，但電子耳費用高昂且日後耗材磨損，每年耗材花費至少萬元以上，是聽障者家庭的沈重負擔。市議員李文正之前參加台南聲暉會活動，得知聽障者家庭困境，積極爭取市府調高電子耳耗材補助金額。

莫素娟指出，在李議員大力爭取下，市府在12月間已通過南市身障者人工電子耳耗材補助條文修正，從原本補助一般戶一次最高4000元、中低收入戶6000元到低收入戶8000元，各加碼2000元，即一般戶6000元、中低收入戶8000元、低收入戶1萬元，從明年元旦起生效。

市府補助方案為設籍南市需接受人工電子耳手術滿3年才能申請各項耗材補助，補助項目需同批一次申請，12歲以上者每滿2年可申請補助1次；12歲以下兒童1年申請補助1次。

莫素娟表示，為達早期治療效果的重度聽障兒童，經診斷後裝置人工電子耳是目前改善聽力困境的較佳選擇，但電子耳費用高昂、動輒80萬元，耗材費也造成聽障者與家屬龐大負擔，有鑑於近年來物價上漲、調薪停滯，希望衛福部修正「身心障礙者輔助器具補助標準」，將人工電子耳納入健保新增給付項目。

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  • 全國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟（中）感謝南市議員李文正（右）協助爭取市府調高人工電子耳耗材補助額度。（圖：記者王俊忠翻攝）

    全國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟（中）感謝南市議員李文正（右）協助爭取市府調高人工電子耳耗材補助額度。（圖：記者王俊忠翻攝）

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