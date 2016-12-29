績優照顧員 26歲溫潔瑄：這是一件神聖的工作

2016-12-29 21:41

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府29日表揚績優老人福利機構代表及67名照顧服務員，其中有6名男性照顧服務員，市長朱立倫說，新北2630名照顧員，只有17％是男性，希望未來有更多男性朋友願意投入長照、居家照護等工作，做好老人關懷照顧，社會才會更健康、更平安、更幸福。

6名男性得獎者，包括吳耀崙、陳明光、劉坤奇、陳燕棠、藍炳煌、魯瑪夫‧滿夠夠，市府除了致贈表揚獎狀，也另外為他們準備了一份禮物。

另外，26歲的溫潔瑄、吳耀崙是獲獎者年輕的面孔。溫潔瑄說，擔任照顧服務員後，發現與外界既定的印象落差很大，非一般人所能勝任；對於外界認為照顧服務員職業地位不高，是體力勞動的工作，溫潔瑄說，「他們都被騙了」，這不是每一個人都能勝任的工作，除了體力活難免外，還要有很堅強的心理能量，才能應付日常的沮喪跟挫折；尤其照顧長者，「這是一個很神聖的工作」。

少數的男性服務員吳耀崙則是常被問「為什麼來作看護？這不是婦女二度就業常做的工作嗎？」他們認為，這些刻板印象是影響年輕人投入的意願之一，另一重要因素就是薪水；吳耀崙從行政人員自修轉任照顧服務員，他說，以日間照顧一天八小時，月薪不到三萬元，養護機構十二小時，月薪平均三萬四，實在不容易吸引年輕人投入。