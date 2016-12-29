不再免費！彰市中央、建國陸橋 明年停車採月租
彰化市中華陸橋下的停車格已完成編號，預計明年1月底採計時臨停收費。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕不再免費，手腳要快！彰化市確定明年元月3日起實施路邊停車收費，市區有17條道路共540個停車格納入收費；而原本陸橋下都被視為「免費」停車場，彰化市中華、中央與建國陸橋也確定將從明年起收費，中華陸橋最快明年1月底採計時臨停收費；中央、建國陸橋將以月租為優先，每月1500元，最快2月底實施！
彰化市長邱建富表示，全市有4座陸橋，其中，中華、金馬陸橋的路權為公路局，金馬陸橋暫不考慮，中華陸橋底下的汽車停車格，則已完成編號噴漆，只要完成程序，就比照路邊停車收費辦法，早上8點到晚上8點，每小時收費20元。
彰化市公所工務課長謝景澤指出，市公所已送出中華陸橋下停車空間的交通維護計畫，預計安排明年1月中旬與公路局進行會勘，原則上已取得公路局的同意，會勘通過後，將由縣府租用支付使用費，再委由市公所辦理停車收費。
謝景澤表示，建國、中央陸橋底下的停車場，中央陸橋，確定採取封閉式停車場；建國陸橋採取開放式，兩者都優先採取月租方式，月租方案還有剩餘停車位時，才開放計時臨停。
而建國陸橋月租方案已公告開放登記，第1順位是戶籍位於陸橋道路兩旁的萬安、下廓、阿夷住戶，第2順位是戶籍設在萬安、下廓、阿夷的里民，第3順位是在此租屋或是工作，第4順位是市民；同1戶只能登記1台汽車為限，當登記超過格位時，就按照順位來抽籤。
由於建國陸橋採實車實名制，也就是每個停車格都會漆上取得月租資格的汽車車牌，嚴禁分租轉租，或是車牌不符規定，一旦發現將取消資格，也不得在格外停放或擺放汽車以外的物品，違規3次也將取消資格。
彰化市17條納入收費的道路包括有中正路一段、中正路二段、曉陽路、民族路、三民路、華山路、仁愛路、民生路、光復路、中華路、旭光西路、建國南北路、中央路、孔門路、和平路、泰和二街、中民街；如遇重大節日則停收，如元旦、農曆春節（除夕至初四）、端午節、清明節、中秋節及颱風或豪大雨等天災經縣府公告停止上班日、選舉日。
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標題：不再免費！彰市中央、建國陸橋 明年停車採月租
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