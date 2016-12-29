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嘉義青農百貨前辦市集 週週不同主題認識農產

嘉義青農聯誼會在嘉義市遠東百貨舉辦小農市集。（記者林宜樟攝）

2016-12-29  21:31

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣市青年農民聯誼會每週六、日嘉義市遠東百貨前廣場舉辦「小農市集」，由青年農友親自銷售農產，頗受好評，許多消費者都讚「現在農民年輕又帥氣」；聯誼會表示，本週跨年假期將安排「白龍王水果玉米」主題週，之後還將安排神農獎得主咖啡王子方政倫主持「咖啡週」。

嘉義縣農會輔導嘉義青農透過小農市集，以「地產地銷」方式，讓在地消費者能認識在地農業，曾販售柿子、絲瓜、薑、米、秋葵、橘子、南瓜、酪梨、檸檬及茶葉等，由青農親自擺攤。

嘉義青農聯誼會副會長溫偉毅說，跨年週六日假期照常擺攤，以來自日本北海道品種的當季蔬果「白龍王水果玉米」為主題，水果玉米甜味高，口感Q甜，另將安排獲獎連連的「小果番茄週」，「咖啡週」安排咖啡王子方政倫到場，讓民眾喝到享譽國際的冠軍咖啡。

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  • 白龍王水果玉米，甜度高，口感Q彈。（記者林宜樟翻攝）

    白龍王水果玉米，甜度高，口感Q彈。（記者林宜樟翻攝）

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