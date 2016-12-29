新北石門社福大樓啟用 幼兒園、活動中心都在同棟樓

2016-12-29 21:22

〔記者李雅雯／新北報導〕石門區社福大樓今天正式啟用，石門幼兒園歡喜搬新家，地上五層樓建物另還規劃了社區定點復健站、市民活動中心。新北市長朱立倫現場主持啟用典禮，期待充滿活潑配色的新建物，可以為在地鄰里帶來新氣象。

社福大樓是地下一層、地上五層建物，石門幼兒園本設置在老梅活動中心，由於空間不足、建體老舊，遂隨著社福大樓落成，搬入一樓。社福大樓二樓規劃為社區定點復健站；三樓則是市民活動中心，考量石門區內居民以老人家居多，特別在無障礙設施上多費心思，設置電梯讓長輩上下樓，另也在廁所加裝了扶手，室內門都加寬且無門檻，好讓輪椅方便進出。四、五樓則規劃為石門區公所、衛生所員工宿舍。

朱立倫期待社福大樓可以成為在地教育、衛福和社區聯繫感情的空間 ，特別是讓老人家在地樂活，獲得照護和關懷。