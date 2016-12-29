新北元旦升旗預估萬人參加 淡水老街交管

2016-12-29 19:39

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府民政局將於元旦在淡水金色水岸舉辦升旗典禮暨古蹟健走活動，加上捷運全線42個小時不收班，徹夜營運，主辦單位預估當天至少將有萬人湧入淡水。配合當天活動進行，淡水警分局規劃淡水老街（中正路）進行交通管制，禁止車輛行經，另也呼籲民眾多加利用大眾交通工具。

交通管制範圍為中正路八巷口到文化路口、真理街和馬偕街、中正路一段六巷口到文化路口，管制時間為當天上午6點到中午12點，管制範圍內除了公務需求、住戶用車或緊急狀況外，車輛都禁止通行，彈性放行機車外；當天上午8點以前，原本僅能單側停放機車的淡水老街開放雙側皆可停，8點開始嚴加禁止機車再出入。

淡水警分局交通組長陳重華指出，交通管制時間長達6小時，因為活動集合地點在金色水岸，考量後續疏散動線，淡水老街6點就開始禁止汽車；8點開始禁止機車再進出；保守估計該活動將有一萬人參加，捷運淡水站周邊實際上僅有600到800個停車位，強烈建議民眾搭乘大眾交通工具前往淡水，或者可先將車輛停放在捷運紅樹林站再轉搭捷運到淡水站，若是捷運淡水站周邊已無停車空間，警方將會疏導車輛到漁人碼頭停放。

淡水金色水岸升旗典禮暨古蹟健走活動預定將在當天上午7點45分開始接力暖場；8點20分唱國歌；升旗典禮結束後，民眾可走踏海關碼頭、滬尾砲台、紅毛城或淡水禮拜堂，集滿其中三處蓋章，就可回到金色水岸領取元旦紀念品；當日憑蓋章闖關卡可免門票參觀淡水古蹟博物館轄下各場館。