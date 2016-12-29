| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

新北元旦升旗預估萬人參加 淡水老街交管

2016-12-29  19:39

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市政府民政局將於元旦在淡水金色水岸舉辦升旗典禮暨古蹟健走活動，加上捷運全線42個小時不收班，徹夜營運，主辦單位預估當天至少將有萬人湧入淡水。配合當天活動進行，淡水警分局規劃淡水老街（中正路）進行交通管制，禁止車輛行經，另也呼籲民眾多加利用大眾交通工具。

交通管制範圍為中正路八巷口到文化路口、真理街和馬偕街、中正路一段六巷口到文化路口，管制時間為當天上午6點到中午12點，管制範圍內除了公務需求、住戶用車或緊急狀況外，車輛都禁止通行，彈性放行機車外；當天上午8點以前，原本僅能單側停放機車的淡水老街開放雙側皆可停，8點開始嚴加禁止機車再出入。

淡水警分局交通組長陳重華指出，交通管制時間長達6小時，因為活動集合地點在金色水岸，考量後續疏散動線，淡水老街6點就開始禁止汽車；8點開始禁止機車再進出；保守估計該活動將有一萬人參加，捷運淡水站周邊實際上僅有600到800個停車位，強烈建議民眾搭乘大眾交通工具前往淡水，或者可先將車輛停放在捷運紅樹林站再轉搭捷運到淡水站，若是捷運淡水站周邊已無停車空間，警方將會疏導車輛到漁人碼頭停放。

淡水金色水岸升旗典禮暨古蹟健走活動預定將在當天上午7點45分開始接力暖場；8點20分唱國歌；升旗典禮結束後，民眾可走踏海關碼頭、滬尾砲台、紅毛城或淡水禮拜堂，集滿其中三處蓋章，就可回到金色水岸領取元旦紀念品；當日憑蓋章闖關卡可免門票參觀淡水古蹟博物館轄下各場館。

廣告
  • 新北市元旦升旗典禮將在淡水金色水岸舉行。（記者李雅雯攝）

    新北市元旦升旗典禮將在淡水金色水岸舉行。（記者李雅雯攝）

  • 新北市元旦升旗典禮暨古蹟健走活動在淡水舉行，滬尾砲台也是健行路線據點其中一個。（記者李雅雯攝）

    新北市元旦升旗典禮暨古蹟健走活動在淡水舉行，滬尾砲台也是健行路線據點其中一個。（記者李雅雯攝）

  • 因應新北市元旦升旗典禮暨古蹟健走活動，淡水老街（中正路）當天上午6點到中午12點做交通管制。（記者李雅雯攝）

    因應新北市元旦升旗典禮暨古蹟健走活動，淡水老街（中正路）當天上午6點到中午12點做交通管制。（記者李雅雯攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 元旦 升旗 淡水老街
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：新北元旦升旗預估萬人參加 淡水老街交管


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.