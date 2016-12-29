1天內衝上合歡山賞雪 60％民眾會出現高山症

2016-12-29 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客為一睹合歡山降雪的美景，驅車衝上高山賞雪，不過國內研究指出，1天內衝上合歡山高海拔地區有60%機率發生高山症，建議民眾若要到海拔3000公尺以上的高山，前一晚應該先在海拔1000到2500公尺的山區過夜，以免身體無法適應。

據《蘋果》報導，台灣野外地區緊急救護協會副理事長王士豪說，由於合歡山交通方便，許多民眾賞雪當天從平地衝上海拔3150公尺的合歡山松雪樓，其中6成的人會出現高山症症狀。建議前一晚應在中海拔山區如清境農場、武陵農場過夜，讓身體能夠適應高山環境變化。

王士豪指出，本身有心血管疾病、腦中風、糖尿病等病史者，最好不要上山；若發生輕微高山症症狀，應補充氧氣、服藥，並下降高度，若症狀持續嚴重，就一定要下山；沒有下降高度只吃藥，一樣有死亡風險。