1天內衝上合歡山賞雪 60％民眾會出現高山症
2016-12-29 21:16
〔即時新聞／綜合報導〕許多遊客為一睹合歡山降雪的美景，驅車衝上高山賞雪，不過國內研究指出，1天內衝上合歡山高海拔地區有60%機率發生高山症，建議民眾若要到海拔3000公尺以上的高山，前一晚應該先在海拔1000到2500公尺的山區過夜，以免身體無法適應。
據《蘋果》報導，台灣野外地區緊急救護協會副理事長王士豪說，由於合歡山交通方便，許多民眾賞雪當天從平地衝上海拔3150公尺的合歡山松雪樓，其中6成的人會出現高山症症狀。建議前一晚應在中海拔山區如清境農場、武陵農場過夜，讓身體能夠適應高山環境變化。
王士豪指出，本身有心血管疾病、腦中風、糖尿病等病史者，最好不要上山；若發生輕微高山症症狀，應補充氧氣、服藥，並下降高度，若症狀持續嚴重，就一定要下山；沒有下降高度只吃藥，一樣有死亡風險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 105學年大專校院註冊率 151個系所掛零
- 北市汰換鉛水管超快 鄉民：到時拿什麼當支票拚連任
- 機關加班費恐暴增 勞動部長：該給就給
- 台鐵產業工會元旦開會員大會 揚言春節依法休假
- 「余英時人文研究獎」今頒獎 鼓勵人文領域研究
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小三遭元配爆打倒地 一站起來網友都心動了…
- 遼寧艦只是「打嘴砲」 解放軍前中校爆中國真正目的…
- 聯發科入主北京圖吧 投審會放行
- 武荖坑風景區 擬推「外展教育」
- 有錢買二手賓士 欠債就搶銀行
- 安溪國小生命教育 千雙鞋送非洲
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 穆熙妍誤闖姚明家？飯店這設計讓她傻眼
- 性奴悲歌！13年來她每晚都遭性侵 還被逼產子拿去賣...
- 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死
- 浩子暫退演藝圈！ 阿翔認拆夥：尊重他想法
- 林美秀不搞笑都好笑 陳玉勳讚是謬思女神
- 田中實加非灣生後代 被踢爆高雄土生土長
- 統一獅球衣 告別27年經典綠
- 「開心」鐵人盧振源 10年登9座百岳
- 明年投資 過半理專看好債市
- 有線電視月費 明年起調降20元
- 敘利亞達成停火協議 30日起生效
- 勸退離人員勿赴中 國安局：現在氛圍不宜去
- 蔡依林情變後談愛情觀 「幸福就是…」
- 跨年看這！伍佰A-Lin台北嗨唱 5566玖壹壹台中對軋
- 新租屋定型化契約 元旦上路 阻房客入籍 罰30萬
- 歐巴馬自稱能當選第3任 川普斥為煽動
- 有線電視收費 上限維持500元
- 自由廣場》寒假作業，就取消吧！
- 連惠心控週刊恐嚇 挨告誹謗獲不起訴
- 男神疑窩藏新歡 換女友快如走馬燈
- 世界第一高大橋通車 垂直高度相當200層樓
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 釐清所有權、祭出建築法 終結沉痾
- 國發會：台灣人才外流中國 恐高達百萬人
- （影音）黃妃鍍金當金髮妞 Q兒傻眼喊媽咪
- 曾被束帶捆住 幸福盟告警察、黃國昌助理妨害自由
- 南市議會無預警裁員？ 藍營爆料：政治清算前朝
- 選課系統「又當機」 玄奘學生譙到爆
- 北捷「潮天團」出動 4捷運站紓壓
- 正隆凍未條 明年工紙漲12～15%
- 民宅大火 3女衝火場救老伯
- NBA》超越波許 德羅森總得分登暴龍第一
- 嘉邑城隍廟門神彩繪 重現大師風采
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：1天內衝上合歡山賞雪 60％民眾會出現高山症
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分