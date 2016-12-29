戀愛了！ 歷屆選美皇后 素顏超迷人

2014年環球小姐，Paulina Vega （哥倫比亞）。（圖擷自Bored Panda）

2016-12-29 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕選美比賽儼然已經是不少國家的年度活動之一，而選美比賽最終奪冠的選美皇后總是能帶起不少話題，包括現實生活是不是就真的那麼迷人？

而國外網站《Bored Panda》整理出2007年至2015年環球小姐們的奪冠照及生活照的比對圖，沒想到環球小姐們在卸下選美皇后光環後，各個依然美麗動人，雖然環球小姐們不是素顏就是淡妝，但卻可以看到她們都散發著自信的光芒。

不少網友認同表示，「其實不化妝還更好看」、「實至名歸阿！」及「生活照感覺親近多了！」，但也有網友表示，有少部分的選美皇后現實生活照真的不怎麼樣。