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戀愛了！ 歷屆選美皇后 素顏超迷人

2014年環球小姐，Paulina Vega （哥倫比亞）。（圖擷自Bored Panda）

2016-12-29  21:01

〔即時新聞／綜合報導〕選美比賽儼然已經是不少國家的年度活動之一，而選美比賽最終奪冠的選美皇后總是能帶起不少話題，包括現實生活是不是就真的那麼迷人？

而國外網站《Bored Panda》整理出2007年至2015年環球小姐們的奪冠照及生活照的比對圖，沒想到環球小姐們在卸下選美皇后光環後，各個依然美麗動人，雖然環球小姐們不是素顏就是淡妝，但卻可以看到她們都散發著自信的光芒。

不少網友認同表示，「其實不化妝還更好看」、「實至名歸阿！」及「生活照感覺親近多了！」，但也有網友表示，有少部分的選美皇后現實生活照真的不怎麼樣。

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  • 2015年環球小姐，Pia Alonzo Wurtzbach （菲律賓）。（圖擷自Bored Panda）

    2015年環球小姐，Pia Alonzo Wurtzbach （菲律賓）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2013年環球小姐，Maria Gabriela Isler （委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

    2013年環球小姐，Maria Gabriela Isler （委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2012年環球小姐，Olivia Culpo （美國）。（圖擷自Bored Panda）

    2012年環球小姐，Olivia Culpo （美國）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2011年環球小姐，Leila Lopes（安哥拉）。（圖擷自Bored Panda）

    2011年環球小姐，Leila Lopes（安哥拉）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2010年環球小姐，Ximena Navarrete（墨西哥）。（圖擷自Bored Panda）

    2010年環球小姐，Ximena Navarrete（墨西哥）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2009年環球小姐，Stefania Fernandez（委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

    2009年環球小姐，Stefania Fernandez（委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2008年環球小姐，Dayana Mendoza（委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

    2008年環球小姐，Dayana Mendoza（委內瑞拉）。（圖擷自Bored Panda）

  • 2007年環球小姐，Riyo Mori（日本）。（圖擷自Bored Panda）

    2007年環球小姐，Riyo Mori（日本）。（圖擷自Bored Panda）

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