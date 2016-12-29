年假長恐面臨血荒 台南捐血月啟動

2016-12-29 19:45

〔記者王俊忠／台南報導〕明年農曆年假與寒假長，台南捐血中心與市府從12月底到明年1月26日合辦捐血月活動，市長賴清德與衛生局長林聖哲今天帶頭捲袖先捐出熱血，籲請民眾在這段時間多捐血。

還未滿17歲的台南二中高二學生葉建辰說，自己曾在父母親同意下捐出人生第一次血液，因為捐血利人利己，日後會繼續捐。台南捐血中心表示，雖然17歲到16歲的青少年經過法定代理人同意，可以捐血，南捐仍不鼓勵未滿17歲青少年捐血，即使滿17歲的學生想捐血，最好有法定代理人同意。

賴清德表示，農曆年前這段時間是各縣市最缺血的時候，一方面學生放假，固定捐血的人少了；另方面因為放假，交通意外需用血機會增加，加上天氣變冷可能導致慢性病患者病情惡化，需要輸血，很鼓勵市民捐血，只要捲起袖子捐血，就有可能救人一命、勝造七級浮屠。

台南捐血中心主任蔡光昭說，今年到12月21日雲嘉南地區共募集血量40萬8千多單位（每單位250CC），感謝大家愛心，此次捐血月各地都有大型捐血活動，今年12月31日到明年元旦，在新營捐血室（鹽水獅子會主辦）；明年1月1日、8日、22日在台南公園（分別由南投愛心捐血隊、東北扶輪社與總理餐廳主辦）；1月15日在新豐高中（歸仁獅子會主辦）、1月20日在大億麗緻酒店前（大億麗緻酒店主辦）。

蔡光昭並說，為提升服務品質，中西區永福路愛心樓採血室將於明年1月9日完成整修，提供嶄新捐血環境；民眾可利用週一到週五平常日到文化、小東捐血室或台南公園中山捐血車捐血，養成定期捐血好習慣。台灣血液基金會也推出愛捐血Line官方帳號，歡迎捐血朋友加入，可用手機查詢捐血地點及個人捐血日期、次數，捐血月期間還可獲贈專屬「兒童愛心號」捐血模型車。