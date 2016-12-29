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桃市公務員明年起彈性上班延長至一小時

2016-12-29  20:04

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府員工目前彈性上班只有半小時，市長鄭文燦昨天宣布，彈性上班時間將延長至一小時，也就是員工可以選擇早上八時到九點上班，下午五點到六點下班，但為維持服務品質，八時三十分之前，必須要有一半人員到班，至於戶政、地政、區公所等臨櫃窗口，則不受影響。

其中，戶政事務所由於民眾仍然習慣臨櫃辦理，仍維持現行早上八點上班、下午五點下班方式；地政事務所，目前半小時彈性上、下班方式不變；區公所部分，授權區長自行決定。

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  • 桃園市長鄭文燦。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長鄭文燦。（記者鄭淑婷攝）

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