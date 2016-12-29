獨特的校慶伴手禮！ 光明國中手作環保「希望之盒」

2016-12-29 20:33

〔記者蘇孟娟／台中報導〕獨一無二的校慶伴手禮！！光明國中迎接48週年校慶，今年捨訂購現成伴手禮，改由退休老師及教育志工團隊收集牛奶盒，費時1個月手作有環保概念的「希望之盒」作校慶伴手禮，因製作精美成人氣品。

光明國中校長胡金枝指出，近日逢48週年校慶，有感於一般學校的伴手禮多是採購現成禮品，學校退休教師曾瑟婷與學校教育志工決定送給來賓不一樣的伴手禮。

胡金枝指出，眾人希望伴手禮能禮輕情義重，更具有教育意義，從環保角度出發，回收數百個牛奶紙盒，清洗、晾乾後，製作「希望之盒」。

「希望之盒」利用各式多彩的日本花布變裝，每個均手做製成，眾人費時1個月時間，完成200餘個色彩繽紛、獨一無二的「希望之盒」，象徵讓收到伴手禮的人在新年承載多彩新希望，迎向新的燦爛未來。

近日「希望之盒」亮相，多彩的盒子超吸睛，胡金枝說，「希望之盒」可以裝筆等文具，也能收納飾品及化妝品，實用性高，校慶還沒到，不少到訪客人就積極詢問有沒有機會購買，得知原來還是利用回收牛奶紙盒製成，均極驚豔，還有人希望能拜師學藝，讓手作團隊超有成就感。

胡金枝說，學校為向包括現任教師、退休教師、教師會、家長會、教育基金會、愛心志工隊長期協助學校的心意，特地利用閒置教室開闢「六合園地」，未來提供眾人更舒適的交流場地。