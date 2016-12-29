方便身障者用餐購物就診 高市新增30家友善商家認證

高市社會局今公布30家獲認證商家名單。（記者方志賢攝）

2016-12-29 21:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市推廣輔導身心障礙友善商家，今年有30家中小型餐廳、商店及診所獲得認證，高市社會局今公布獲認證商家名單，並期待有更多商家響應，提供更舒適及安全的友善環境。

高雄市截至去年底獲認證商家計96家，今年再增加30家，共計126家獲認證，社會局副局長謝琍琍今表示，為吸引更多商家參與，今年全國首創補助計劃，只要獲友善商家認證，每家最高補助無障礙設施設備修繕費用5000元

高市從102年起開辦友善商家宣導訪視，以20到90坪的餐廳、商店及診所為宣導對象，希望建構無障礙的友善營業場所，包括店家出入口平順、有無斜坡道、有無障礙廁所或扶手、適當高度的用餐桌椅（櫃台）、無障礙汽機車停車位、服務鈴及大字體菜單等友善措施。

社會局表示，活動由身障者實際走訪商家，並提出改善建議，讓商家了解身障者的不便和需求，經改善的餐廳、商店及診所由社會局及高雄市身心障礙團體聯合總會頒予認證標章。

社會局指出，營業空間90坪以上的餐廳，依建築法需設置無障礙設施，市府工務單位列管改善；社會局則針對20坪至90坪店家進行勸說輔導，希望處處都有友善身心障礙者設施設備。

詳細資料請上友善商家網站查詢，或電洽社會局07-3308447）詢問。