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不滿大巨蛋經營許可展延 北市府提仲裁敗訴

台北市政府不服台灣營建仲裁協會的仲裁判斷書，同意遠雄可自民國145年10月3日起展延許可年限（即經營年限）110天，向法院請求撤銷仲裁判斷。（資料照，記者方賓照攝）

2016-12-29  19:10

〔記者溫于德／台北報導〕台北市政府不服台灣營建仲裁協會的仲裁判斷書，同意遠雄可自民國145年10月3日起展延許可年限（即經營年限）110天，向法院請求撤銷仲裁判斷；台北地院認為，請求無理，今予以駁回，全案仍可上訴。

北市府主張，營建仲裁協會是遠雄巨蛋單方面選定的仲裁單位，事前未協商已屬不合法；另針對「展延許可年限」，北市府也說，被告並未先與北市府進行協商，即追加聲請仲裁，更是違約，強調仲裁結果應屬無效。

遠雄巨蛋出庭時則說，工期展延與展延許可年限基礎事實相同，但北市府卻完全否定展延權益，再協商已無意義，要求駁回對方訴訟。

法官表示，首次仲裁時，北市府未於1個月時間內陳報有關「確認營建仲裁協會是否適宜仲裁再審理」的書狀；接下來又僅針對事實答辯；因此認定北市府對於仲裁單位已無異議。另就許可年限部分，法官也說，單就仲裁程序，雙方已有激烈爭執，顯然無協商或協調成立的可能性，因此認定被告遠雄巨蛋未違反當初協議以仲裁解決爭議的初衷，藉此也可避免拖延時間，因此予以駁回。

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