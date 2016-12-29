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記錄屏東潮州與南州 旅遊書、地圖免費索取

台灣好基金會、聯發科技教育基金會攜手完成《慢遊潮‧南》人文旅遊書及散步地圖。（圖由台灣好基金會提供）

2016-12-29  19:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕回饋故鄉屏東縣，台灣好基金會、聯發科技教育基金會今年起攜手在潮州鎮、南州鄉，啟動為期4年的「大潮．南紮根計劃」，工作人員經過1年蹲點探訪，完成《慢遊潮．南》人文旅遊書及散步地圖，紀錄青年返鄉開設的特色小店與景點等，今天（29日）發表，免費供民眾索取。

台灣好基金會董事長柯文昌是潮州人、聯發科技教育基金會董事長蔡明介是南州人，2人也是潮州高中前後期學長學弟，為了回饋家鄉，攜手返鄉推動「大潮．南紮根計劃」，去年底並在潮州成立辦公室，派專人駐點。

潮州車站去年成為台鐵西部幹線始發站與終點站，帶動觀光效益，為提供鄉親及遊客具有特色的小旅行資訊，台灣好基金會潮州辦公室負責人吳佳芬等人經過1年探訪，完成《慢遊潮．南》人文旅遊書及散步地圖，介紹潮州、南州傳統口味與老店手藝、原味文化，以及回鄉青年展現力量創立的小店，店家約有20家、景點則有10處。

《慢遊潮．南》人文旅遊書印製6000冊、散步地圖有2000份，供各界免費索取，洽詢電話：08-7897957，該書全文也同步在台灣好基金會官方網站供民眾下載。

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  • 台灣好基金會、聯發科技教育基金會攜手的完成《慢遊潮‧南》人文旅遊書及散步地圖。（圖由台灣好基金會提供）

    台灣好基金會、聯發科技教育基金會攜手的完成《慢遊潮‧南》人文旅遊書及散步地圖。（圖由台灣好基金會提供）

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