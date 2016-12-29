興航第4次勞資協商破局 工會爆：資方拿勞退金還債

龎閔憶爆料，興航資方在9月時就把應幫勞工繳納勞保費用的勞保提撥金拿去還公司債務，資方也在協商會議對此坦承不諱。（資料照，記者簡榮豐攝）

2016-12-29 19:18

〔記者張凱翔／台北報導〕復興航空勞資第4次強制協商再度破局，資方於協商會議上表示依照《大量解雇勞工保護法》延長員工年資至1月22日已經是優於《勞基法》，且經過精算之後只需1.45億元支付資遣費，因此翻盤先前董事會願給2.6億的承諾；協商破局後興航工會副理事長龎閔憶甚至爆料，公司自9月就未幫員工繳勞保但仍持續扣員工薪水、資方也在會議坦承那筆錢被拿去還債，北市勞動局則承諾會查清楚。

龎閔憶會議後向工會成員總結，資方自11月22日後在協商期間違法資遣員工，但資遣費用的明細和算法至今拿不出來，今資方有承諾會建立網站公開明細和計算方式，讓員工查詢；但針對最重要的資遣費與補償金雙方不但沒有共識，資方甚至說日前董事會承諾要拿出2.6億金額抓的「太寬鬆」，因此要把費用降低至1.45億，本次協商破局後第5次會議將於1月6日早上9點召開。

龎閔憶還爆料，興航資方在9月時就把應幫勞工繳納勞保費用的勞保提撥金拿去還公司債務，資方也在協商會議對此坦承不諱，龎閔憶說這就是「林家作風」，不令人意外；此外今年公司也對全體員工提出「進修專案」，讓員工留職停薪，想不到參加專案的同仁卻被以「離職」理由退保，工會會追究到底。

龎閔憶表示，在協商沒有結果前，工會將持續提昇抗爭等級，下一步是到國產實業下的中興保全，在上班時段突襲式抗議，「希望能堵到林家人」，痛批興航仍有50億元資產，林家將拿回近50%的錢，分給15%的小股東們後也綽綽有餘，卻連給工會訴求的5億補償金都不願意，真的很可惡。

北市勞動局表示，在2月2日復興航空下市解散前強制協商會議仍會持續召開，若最後仍無共識則將進入民事訴訟的司法程序；至於工會說興航拿勞退提撥金還債，若經查屬實則違反《勞工退休金條例》，勞保局可對處興航200萬元以上1000萬元以下罰鍰，並應限期令其附加利息歸還，至於留職停薪卻被以離職理由被退保，勞動局會再查明。