桃連區優免入學多275名額 新增專業群科

武陵高中為桃園市高中的前三志願，優先免試入學方案開放讓全市每所國中都有1人能錄取武陵。（資料照，記者陳昀攝）

2016-12-29 20:36

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府教育局今天宣布擴大106學年度桃連區優先免試入學方案，將基本保障入學名額從5%提升到6%，再新增公立高中職的部份專業群科與私立高中優免名額，鼓勵就近就學，預估透過優免錄取的應屆畢業生能從去年的1617人，成長到1892人。

國立高中維持原先分配原則，武陵高中、中大壢中提供全市每所國中1個入學名額，桃園高中、陽明高中提供北區（桃園、大溪、復興、八德、龜山、蘆竹、大園）每校2名，內壢高中與中壢高商（綜合高中）提供南區（中壢、平鎮、楊梅、龍潭、觀音、新屋）每校2名，剩餘名額則由國中所在行政區的公立高中提供，而新屋高中將於106學年度正式招生，也會提供新屋區優免名額。

市府教育局長高安邦表示，除了上述名額外，大園國際高中提供全市國中每校1個入學名額，桃園高中、陽明高中再提供北區每校1名，中大壢中、內壢高中與中壢高商再提供南區每校1名；新增的專業群科包含壽山高中的國際貿易科、應用外語科分別提供北區每校1名，中壢家商應用外語科提供南區每校1名，北科附工（原桃園農工）則5個職群13個類科全數開放，提供全市每校1名，科別依電腦亂數分配；另有10所私立高中普通科及綜合高中提供名額，最高可分配每校2名。

高安邦表示，全市公私立國中的模擬測驗已舉行完畢，明年1月8日至16日將開放學生進行模擬志願選填分發，預計2月13日公佈模擬分發結果。