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超狂爸爸 「假抹茶」整得兒子哇哇叫

2016-12-29  20:28

〔即時新聞／綜合報導〕有名男子疑似與家人到旋轉壽司餐廳用餐，而在享用飯後甜點「抹茶」冰淇淋時，竟然把外表與「抹茶」有幾分相似的「哇沙米」引誘兒子吃下，整得兒子哇哇叫。

有網友在臉書粉絲團分享一段影片，有名男子疑似正與家人在旋轉壽司餐廳裡用餐，餐後享用抹茶口味的冰淇淋時，左手拿著「哇沙米」，擠在右手所拿著的叉子上，接著「分享」給非常認真享用冰淇淋的兒子，沒想到兒子不疑有他的大口吃下，過了不到1秒便聽到兒子的痛苦叫聲，且臉部脹紅，面露猙獰。

不少喜愛惡作劇的網友們看到影片後紛紛大笑並表示，未來有機會也要用此招「整」身邊的人，但也有網友表示，這位爸爸真夠狂，擠這麼大量的芥末整兒子。

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  • 爸爸把芥末擠在叉子上準備惡作劇。（圖擷自臉書粉絲專頁 嘿嘿）

    爸爸把芥末擠在叉子上準備惡作劇。（圖擷自臉書粉絲專頁 嘿嘿）

  • 兒子不疑有他的吃下後面露猙獰。（圖擷自臉書粉絲專頁 嘿嘿）

    兒子不疑有他的吃下後面露猙獰。（圖擷自臉書粉絲專頁 嘿嘿）

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相關關鍵字： 冰淇淋 抹茶 搜奇 整人 臉書粉絲團 芥末
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