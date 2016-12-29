30年後年金破產？前立委：這世代繳完剛好領不到…

2016-12-29 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕前立委沈富雄針對年金問題指出，若年金在30年後破產，1980到1985年出生的這個世代將成為最倒楣的一群人，因為30年後他們剛好會繳完勞保保費，正準備退休要領年金。

《TVBS》報導，沈富雄指出，若年金在30年後破產，目前30到35歲的上班族恐會成為最倒楣的世代，因為屆時他們剛好扣繳完40年的勞保保費，正準備退休領取年金，不像目前50歲的人至少還有15年可領，有30幾歲的上班族在受訪時也表示很擔心，就怕在繳了30年後，年金卻倒了。

除了年金可能破產的問題，30到35歲的這個世代也碰上房價高點，對比上一輩的父母親在30歲左右就買房，如今有些30幾歲的上班族連房屋的頭期款都還沒存到。以內湖房價為例，1970到1975年出生的人在2006年要買房時平均一坪26.8萬，到今年已漲為52.9萬；新北林口在10年前的單價10.1萬，如今也變成每坪要24.2萬元，過往認知的「三十而立」真的很難。