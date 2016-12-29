環台車隊募款捐弱勢 15天騎百鄉鎮

2016-12-29 18:22

［記者黃旭磊／高雄報導］基督教救助協會、空中英語教室發起「第十五屆1919愛走動」，38名車手騎單車繞台募集急難救助經費。

車隊今天（29日）下午抵達高雄市仁武及大林蒲地區，隊員忘卻筋肉疲勞，探視1919服務中心陪讀班學童，適逢冷空氣來襲，學童獲贈機能保暖衣褲，立即穿上保暖，而隨行幸福巴士志工也為長輩剪髮、並進行口腔衛教等服務。長輩開心地說，年紀大出門不易，平常都拿剪刀自己或家人剪髮，能被專業設計師剪髮，就像美夢。

車隊先前於本月24日清晨從台北凱達格蘭大道出發，以逆時針方向環台，15天騎乘1百個郷鎮共1千3百公里，途拜訪各地服務中心並關懷教會及陪讀班受助個案。車手表示，氣溫驟降10多度，沿途雨勢不停，「車輪濺起水花打濕身體，冷得發顫，但看到偏鄉幼童心都暖了。」

曼都髮型設計師理髮後，貼心地跟長輩們聊天，而天母扶青團年輕志工也為長輩們穿上保暖衣。志工表示，陳阿公（80歲）是瘖啞人士，試穿衣服用比的，我們就猜尺寸，還好他很滿意。

中華基督督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，這是1919環台募款車隊第12年長征，除了呼籲民眾捐款救助急難家庭，也將服務全台29個服務中心的655名弱勢個案，提供從口腔衛教、髮型、服裝、鞋襪到伴手禮等貼心服務。