| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

補足防災及民間通訊需求 龜山島將建基地台

頭城鎮鎮公所計畫在龜山島設置基地台，環團指出，如量體過大，有影響景觀的疑慮。（記者林敬倫攝）

2016-12-29  18:20

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮公所獲國家通訊傳播委員會（NCC）初步同意，將在龜山島用鎮有土地建置一座新的基地台；荒野保護協會指出，如建設過大的基地台有影響景觀的疑慮；頭城鎮民代表林詩穎則說，建基地台對島有無負面影響，公部門需好好評估；鎮公所則說，基地台還在設計，但量體不會很大，沒有影響景觀及環境的問題。

頭城鎮民代表楊碧村於11月初的代表會定期會時提案，因為龜山島上只有中華電信的基地台，訊號不足通訊不便，建議邀集其他電信業者一起，於島上利用鎮有土地建置新的基地台，鎮公所、鎮民代表及NCC官員今前往龜山島勘查，了解建置可行性，獲得NCC官員初步同意。

鎮公所預計近期提出相關計畫，預計最快明年6月能設置完成，相關經費則由NCC補助；楊碧村說，島上只有一家電信業者，對登島遊客及附近作業漁民而言，在使用手機上非常不便，所以才會提案希望建置新的基地台，滿足島上的通訊需求。

荒野保護協會秘書王俊明表示，基本上基地台衍生出的電磁波問題，對人體、環境及生態是否有影響，還沒有實際的科學證據能證明，但如果基地台量體過大，可能有影響當地景觀的疑慮。

頭城鎮民代表林詩穎則表示，增加島的通訊需求確實有必要，但公部門若能在龜山島基地台增設前，先針對島上生態保育有負面影響的部份做評估，就能消除環境保育人士的疑慮，民眾便利需求與自然生態如何和平共存，值得大家共同努力。

對此，鎮公所回應，基地台該如何設置，目前還沒有定案，但會盡量採能夠融入環境的方案進行，且基地台量體不會很大，對於景觀絕對沒有太大影響。

廣告
  • NCC官員與頭城鎮公所相關承辦人員，今日前往龜山島會勘。（頭城鎮公所提供）

    NCC官員與頭城鎮公所相關承辦人員，今日前往龜山島會勘。（頭城鎮公所提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： NCC 基地台 通訊 頭城鎮 龜山島
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：補足防災及民間通訊需求 龜山島將建基地台


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.