補足防災及民間通訊需求 龜山島將建基地台
2016-12-29 18:20
頭城鎮鎮公所計畫在龜山島設置基地台，環團指出，如量體過大，有影響景觀的疑慮。（記者林敬倫攝）
［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮公所獲國家通訊傳播委員會（NCC）初步同意，將在龜山島用鎮有土地建置一座新的基地台；荒野保護協會指出，如建設過大的基地台有影響景觀的疑慮；頭城鎮民代表林詩穎則說，建基地台對島有無負面影響，公部門需好好評估；鎮公所則說，基地台還在設計，但量體不會很大，沒有影響景觀及環境的問題。
頭城鎮民代表楊碧村於11月初的代表會定期會時提案，因為龜山島上只有中華電信的基地台，訊號不足通訊不便，建議邀集其他電信業者一起，於島上利用鎮有土地建置新的基地台，鎮公所、鎮民代表及NCC官員今前往龜山島勘查，了解建置可行性，獲得NCC官員初步同意。
鎮公所預計近期提出相關計畫，預計最快明年6月能設置完成，相關經費則由NCC補助；楊碧村說，島上只有一家電信業者，對登島遊客及附近作業漁民而言，在使用手機上非常不便，所以才會提案希望建置新的基地台，滿足島上的通訊需求。
荒野保護協會秘書王俊明表示，基本上基地台衍生出的電磁波問題，對人體、環境及生態是否有影響，還沒有實際的科學證據能證明，但如果基地台量體過大，可能有影響當地景觀的疑慮。
頭城鎮民代表林詩穎則表示，增加島的通訊需求確實有必要，但公部門若能在龜山島基地台增設前，先針對島上生態保育有負面影響的部份做評估，就能消除環境保育人士的疑慮，民眾便利需求與自然生態如何和平共存，值得大家共同努力。
對此，鎮公所回應，基地台該如何設置，目前還沒有定案，但會盡量採能夠融入環境的方案進行，且基地台量體不會很大，對於景觀絕對沒有太大影響。
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