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雨天增 污染減緩 環署：今年空污較去年改善

2016-12-29  18:15

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署公布今年1月1日至12月25日空氣品質監測成果，主要空氣污染物濃度均呈現逐年下降趨勢，包括懸浮微粒（PM10）超標站日數降低、細懸浮微粒（PM2.5）空氣品質指標（AQI）大於150的「不良紅」比率也下降、臭氧（O3）8小時平均值超標日減少，僅有O3小時超標站日數增加。環保署指出，今年因本地污染改善，降雨天數增加及境外污染減緩，總體空氣品質較前一年度改善。

根據環保署統計初步結果顯示，今年全國空氣品質監測站空氣品質指標（PSI）大於100的比率為0.64%、較去年0.55%略增，主要為O3超標日增加所致，PM10超標日則明顯減少。全國空氣品質監測站PM2.5 AQI>150 （不良紅）自去年997站日下降至今年862站日，減少13.5%。

環保署表示，從初步的監測數據統計結果可以發現，各項污染物濃度逐年下降，說明各項污染管制的措施已逐漸有改善成效；今年1、2月南部大雨使得粒狀污染物濃度大幅降低；但入秋之後多次颱風侵台或接近台灣，使得有利於臭氧生成的條件增加，導致臭氧超標站日數增加，顯示氣象條件變化對於空氣品質的變化有很大的影響。今年空氣品質統計年報預定於明年3月初正式發布。

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  • 環保署今公布今年至12月25日為止的空氣品質監測成果，並由環保署長李應元宣布未來空污防制政策。（記者楊綿傑攝）

    環保署今公布今年至12月25日為止的空氣品質監測成果，並由環保署長李應元宣布未來空污防制政策。（記者楊綿傑攝）

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