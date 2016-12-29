台北市將設「低污染示範區」 不符排氣標準開罰

2016-12-29 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市環保局今表示，為減少民眾受車輛排放廢氣之影響及改善空氣品質。將於明年初公告1線2站6處為低污染排放示範區，並於7月起正式實施，屆時不符合排氣標準者將依相關規定裁罰。

環保局指出，1線2站6處包含：新生南路（羅斯福路口）-松江路（民權東路口）路段；台北及市府2處轉運站；陽明山前山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠、101大樓等6大觀光景點。示範區類似環保署推動的「空氣品質淨區」，未來只要受管制車輛進入該區就會加強排氣檢測稽查，不符合標準者將依空氣污染防制法相關規定裁罰。

環保局表示，明年初是先公告示範區的範圍，讓民眾了解未來「低污染排放區」的運作方式，到7月1日則開始正式實施，預估1年將可減少22.6公噸的PM2.5排放量。

相關連結請見：

加快改善空污行動 北市明年初將公告1線2站6處低污染排放示範區