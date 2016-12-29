耶誕鞋盒傳遞勵志故事 澎湖國中生收到驚喜禮物

台中致用高中致贈澎湖家扶中心耶誕鞋盒，跨海傳遞愛心。（記者劉禹慶攝）

2016-12-29 18:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 耶誕鞋盒裡除了募集物資外，還能傳遞勵志訊息！台中市致用高中募集了100份「故事鞋盒」，跨海致贈給澎湖家扶中心，讓離島國中生收到驚喜鞋盒；家扶中心學童也透過明信片回覆，感謝致用高中的學長學姐。

台中致用高中發起「愛的鞋盒-跨海送暖」活動，學生們撰寫卡片述說他們的生命故事、學習道路上的點滴，透過文字的交流分享，給予我們離島扶助兒少不同的視角與感動，而這股力量將持續在孩子的心中，引領他們看到各種可能性、探索各種選項去為自己做決定。

致用高中表示，活動主要是希望學生有機會以自身的力量關懷他人，培養感恩回饋的心。因此以班級為單位，邀請學生參與活動，期待能塑造溫馨的校園氣氛。致用高中的每個班級不但精心包裝鞋盒、收集給予澎湖學童的關懷小卡，並補給孩童生活所需用品，鞋盒裡裝載了滿滿的祝福以及保暖衣物、文具用品、食品等等...希望將心意傳達給家扶的孩子。

為表達對致用高中的感謝，澎湖家扶的學童在收到禮物之後，也將透過明信片給予回覆，把感謝之意傳遞給大哥哥大姊姊們知道，搭起雙方友誼的橋樑。

澎湖家扶中心主任蕭舜鴻主任表示，感謝外界對中心的支持及信任，願意提供各種關懷及付出，因為有了這些協助，澎湖家扶才能將更完整的服務給予這些需要幫助的家庭及孩童。