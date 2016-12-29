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跨年煙火去哪看？台北22處景點讓你愜意賞景

2016-12-29  19:30

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜將於本週六來臨，台北101煙火秀也將如期舉行，想觀賞煙火未必要跑到101前人擠人，其實還有22處「秘境」可愜意的欣賞跨年煙火。

《中央社》報導，據台北市工務局指出，想欣賞跨年煙火，除了彩虹、美堤、觀山和迎風等4處河濱公園，包含信義區象山步道、虎山步道，文山區的飛龍步道等18處高點都有觀景平台可清楚看到跨年煙火。若民眾有足夠的時間，也可提早上山與親友一起觀賞2016的最後一道夕陽餘暉。

這18處分別是象山步道的攝手平台、六巨石、攝影平台、市療平台、煙火平台、永春崗平台、石乳園、象山打印台、超然亭；虎山步道的吉福宮廣場、120高地涼亭、復興園、森林展望平台、十方禪寺；文山區的飛龍步道樟山寺、登高步道望遠亭、樟湖步道聆風亭、樟樹步道的晃腳亭。

在東北季風影響下，彩虹河濱公園因位於上風處，不會被煙塵遮蔽視線；若想觀賞美麗華的煙火，美堤河濱公園則是較佳的選擇。

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  • 圖為去年底的101跨年煙火。（資料照，記者劉信德攝）

    圖為去年底的101跨年煙火。（資料照，記者劉信德攝）

  • 彩虹河濱公園因位於上風處，不會受到煙塵遮蔽視線，還可同時欣賞台北101、美麗華的煙火秀。（資料照，北市水利處提供）

    彩虹河濱公園因位於上風處，不會受到煙塵遮蔽視線，還可同時欣賞台北101、美麗華的煙火秀。（資料照，北市水利處提供）

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