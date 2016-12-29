台俄泰三國學生視訊談新年 台生放送「臭豆腐」

2016-12-29 18:09

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北市重慶國中近期與俄羅斯、泰國兩所國中進行視訊，介紹台灣新年習俗，老師游千慧表示，「現場笑聲不斷，學生覺得新鮮又刺激，還可增進英語能力。」促成視訊互動的台廠圓展表示，希望透過這個「Make Friends（交朋友）」活動，讓台灣孩子不必出國，也可「一抬頭就看見世界」。

台北市重慶國中在今年11月29日，與莫斯科第548中學、曼谷帕圖比賴（pratumvilai）中學，進行三方視訊交流，地點就在自家教室內，主題是「傳統新年」。重慶國中學生用逗趣演出的方式，介紹台灣的知名景點，以及農曆新年怎麼過；並且端出台灣最具特色的小吃「臭豆腐」，透過螢幕向俄羅斯和泰國放送。

重慶國中學生也提問：「俄羅斯有耶誕老人嗎？」「為什麼泰國新年，向任何人潑水都可以？」結果發現，俄羅斯新年的代表人物不叫耶誕老人，而是「嚴寒老人」，揹著裝滿禮物的袋子，後面還跟著美麗的助手──雪姑娘；兩人會在新年當天替孩子送上禮物。另外，俄羅斯新年每個人一定要吃一大盤沙拉，並且到廣場看煙火，等克里姆林宮午夜鐘響結束，就要一起唱國歌。

重慶國中游千慧老師指出，「透過視訊，學生面對面直接跟國外學生交談，大家覺得新鮮又刺激，也更有動力來增強英語會話和演講能力。」

這場交流是由圓展科技居間牽線，負責統籌的許起裕表示，今年已促成5個國家、10所學校的跨境交流，包括東山高中、崇林國中，都已跟越南、波蘭、俄羅斯在課堂上互動。

圓展指出，在多年開發商用視訊技術的過程中，深感台灣下一代必須具備國家認同、國際素養、全球竸爭力及責任感，才能成為優秀的地球村公民。但歐美學校都在全力建立智慧教室及數位化教育環境，台灣似乎有點落後。

因此從2015年起，圓展開始媒合中學生與海外同儕交流。「對我們來説並不難，圓展在這些國家都有駐點或辦公室，只要稍微用點力，就能替台灣搭起國際間的橋樑。」

圓展去年開始推出這項名為「Make Friends」活動，過去兩年均免費提供視訊設備，並與校方及老師溝通，協助媒合並規劃視訊內容。2015年有英國、波蘭、亞美尼亞、南非、台灣等五國八所學校參加，今年再添十所學校；明（2017）年也將一季舉辦一次。