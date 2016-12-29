超狂騎士頭頂...搖擺逛大街 網友：移動血滴子？
2016-12-29 20:04
超狂阿伯頭頂「抽風扇」騎車。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口，安全帽便成了騎士們最重要的配件，就有網友在網上分享，竟有人帶著這麼特別的「安全帽」，直呼太狂拉！
日前一名網友在《爆料公社》發文表示，「只能說這個阿伯太狂了！」，並附上一則短片，片中可以看到，一名腳踏車騎士頭上帶著一頂超大的「鐵帽」，仔細看後發現，原來頭上的不是帽子，而是一個大型的「抽風扇」，而騎士就這樣一路頂著它，在濕滑的馬路上，搖搖晃晃的騎車，且過程中還不斷被其他車輛超越，令人看了膽顫心驚！
這段影片PO上網後，引發網友熱議，紛紛留言表示，「大家都說肉包鐵好危險，所以他只好也讓自己鐵包肉了」、「移動式血滴子」、「不要阻擋老伯蓋工廠的決心」、「 現代金鐘罩」、「兼顧通風、遮雨 ，安全集一身的終極神器」。
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