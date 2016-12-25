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就是要和超模在一起！ P圖神人無所不在

P圖神人坐在車子裡，手往外伸，餵凱達爾珍娜喝飲料。（圖擷自kirbyjenner IG）

2016-12-29  19:52

〔即時新聞／綜合報導〕網路有位P圖神人（Kirby Jenner）似乎相當熱衷於「出現」在超模凱達爾珍娜（Kendall Jenner）的生活中，除了姓氏與凱達爾珍娜一樣，搞笑稱呼他們是雙胞胎外，更是發狂的把自己P進超模凱達爾珍娜的每一張照片裡，超逗趣P圖已讓他擁有48萬名粉絲。

這些照片包括超模凱達爾珍娜拿著手機拍攝另名男子，P圖神人便利用背景的影子，巧妙的把自己給P進去；P圖神人坐在車子裡，伸手餵準備開車門的凱達爾珍娜喝飲料；甚至還有凱達爾珍娜的芭蕾舞代言形象照，P圖神人也在一旁認真的擺姿勢。

更有與凱達爾珍娜看比賽，且手裡拿著與凱達爾珍娜同款的超大三明治；站在一旁為正在治裝的凱達爾珍娜拍照；溜著滑板車跟在凱達爾珍娜旁邊；與凱達爾珍娜在遊艇上共度歡樂時光。神乎其技的P圖技巧，讓不少網友紛紛成為P圖神人（Kirby Jenner）的粉絲，更是大讚P圖技巧真的太厲害，超級無違和感。

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  • 凱達爾珍娜拍代言形象照，P圖神人也在一旁擺姿勢。（圖擷自kirbyjenner IG）

    凱達爾珍娜拍代言形象照，P圖神人也在一旁擺姿勢。（圖擷自kirbyjenner IG）

  • P圖神人與凱達爾珍娜一起觀賽，但手裡卻拿著巨無霸三明治。（圖擷自kirbyjenner IG）

    P圖神人與凱達爾珍娜一起觀賽，但手裡卻拿著巨無霸三明治。（圖擷自kirbyjenner IG）

  • P圖神人為正在治裝的凱達爾珍娜拍照。（圖擷自kirbyjenner IG）

    P圖神人為正在治裝的凱達爾珍娜拍照。（圖擷自kirbyjenner IG）

  • 凱達爾珍娜走在街道上，P圖神人溜著滑板車跟在身旁。（圖擷自kirbyjenner IG）

    凱達爾珍娜走在街道上，P圖神人溜著滑板車跟在身旁。（圖擷自kirbyjenner IG）

  • P圖神人與凱達爾珍娜開心出遊。（圖擷自kirbyjenner IG）

    P圖神人與凱達爾珍娜開心出遊。（圖擷自kirbyjenner IG）

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