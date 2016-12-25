就是要和超模在一起！ P圖神人無所不在
P圖神人坐在車子裡，手往外伸，餵凱達爾珍娜喝飲料。（圖擷自kirbyjenner IG）
〔即時新聞／綜合報導〕網路有位P圖神人（Kirby Jenner）似乎相當熱衷於「出現」在超模凱達爾珍娜（Kendall Jenner）的生活中，除了姓氏與凱達爾珍娜一樣，搞笑稱呼他們是雙胞胎外，更是發狂的把自己P進超模凱達爾珍娜的每一張照片裡，超逗趣P圖已讓他擁有48萬名粉絲。
這些照片包括超模凱達爾珍娜拿著手機拍攝另名男子，P圖神人便利用背景的影子，巧妙的把自己給P進去；P圖神人坐在車子裡，伸手餵準備開車門的凱達爾珍娜喝飲料；甚至還有凱達爾珍娜的芭蕾舞代言形象照，P圖神人也在一旁認真的擺姿勢。
更有與凱達爾珍娜看比賽，且手裡拿著與凱達爾珍娜同款的超大三明治；站在一旁為正在治裝的凱達爾珍娜拍照；溜著滑板車跟在凱達爾珍娜旁邊；與凱達爾珍娜在遊艇上共度歡樂時光。神乎其技的P圖技巧，讓不少網友紛紛成為P圖神人（Kirby Jenner）的粉絲，更是大讚P圖技巧真的太厲害，超級無違和感。
Kanye said you gotta practice something for 10,000 hours before you master it so I spent the last 10,001 hours practicing shadow puppets. I can make a bird, a ship and a bird sitting on a ship! Does anyone know Nick Cannon? Kinda wanna go on AGT! #AGT #howiemandel #FaceHurtsFromSmiling #JaydenTaughtMeSlamPoetry #Birds @nickcannon @howiemandel
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