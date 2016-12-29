通學步道打掉「框框」 讓行道樹可以呼吸

2016-12-29 17:41

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是要呼吸，所以把「框框」打掉！

「通學步道就是要安全！」彰化市長邱建富今天與多位民代會勘忠孝國小通學步道改善工程，因為原有通學步道問題多多，尤其是黑板樹有浮根現象，偏偏早期都特別幫每棵黑板樹打造專屬的水泥「框框」，浮根造成人行道鋪面破損連連，讓步道「行不安全」。

除了浮根情況嚴重，部分人行步道還兼有「健康步道」功能，也就是鋪有小卵石的步道；還有步道中央設有高度及腰的水泥花台，造成人行步道可通行的寬度不一。

彰化市公所表示，將拆除破損鋪面、樹木框框、水泥花台，通學步道規劃鋪面與綠帶，同時把黑板樹移植它處，改種大花紫薇，不再為樹木打造「框框」或是花台，直接以帶狀的綠帶，讓樹木花草都有足夠的空間與土壤可以生長。

忠孝國小通學步道改善工程，以校園周邊的忠誠路、西勢街與金馬路的人行道為主，全長為675公尺，總經費520萬元。