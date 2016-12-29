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漲！八方雲集韭菜類鍋貼水餃 元旦起每顆漲0.5元

2016-12-29  17:34

〔記者楊雅民／台北報導〕受到原物料年年揚升，及「一例一休」新制上路，營運成本暴增影響，國內最大鍋貼水餃連鎖品牌八方雲集宣布，將自106年1月1日起，調漲部分產品售價，包括湯品、豆漿及韭菜類鍋貼水餃，漲價金額在0.5至5元之間。

八方雲集表示，自1998年成立以來，湯品、豆漿從未調漲過，均由公司自行吸收成本，不過，隨著時空背景轉變，原物料、人事成本年年增加，加上新政策實行，墊高營運成本，使得公司不得不調漲部份產品，主要以湯品、豆漿及韭菜鍋貼水餃為主，其中，韭菜水餃及鍋貼調漲0.5元。

八方雲集明年元旦起，湯品一碗從25元調到30元，豆漿一杯從15元調至17元。

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  • 八方雲集宣布自元旦起，韭菜類鍋貼水餃每顆漲0.5元（圖由八方雲集提供）

    八方雲集宣布自元旦起，韭菜類鍋貼水餃每顆漲0.5元（圖由八方雲集提供）

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