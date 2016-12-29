文萌樓屋主古蹟維護計畫太簡略 判罰30萬定讞

2016-12-29 17:47

〔記者楊國文／台北報導〕曾是公娼館的台北市歸綏街文萌樓，10年前被北市府指定為市定古蹟，並委託日日春協會管理，5年前，文萌樓由劉姓男子購得，台北市政府以劉男未依文化資產保存法規定，將文萌樓進行修復、改善，也未規劃好再利用方向等理由，有「管理不當致古蹟有滅失或減損價值」之虞，處以30萬罰鍰，劉男打行政訴訟抗罰，最高行政法院今判劉男敗訴定讞。

文萌樓的劉姓屋主指稱，文萌樓長期遭日日春協會無權占有，使他無法進行實質上的管理、維護和修繕工作，文萌樓若存在所謂的損害和劣化情形，不應歸究在他身上，因此北市府不應以他管理不當，也未能在限期內提出管理計畫為由而裁罰他，因此打行政訴訟救濟。

台北市政府則認為，劉姓屋主以330萬元買下文萌樓，就有負責管理、維護文萌樓的責任，但劉男前年8月15日檢送給北市府關於文萌樓修復及再利用計畫書，僅簡單臚列建物損壞的情況，至於所列的規劃再利用方向，是以建物一樓作為民眾、公益團體、社區老人聚會空間，另提及二樓作為辦公室，北市府認定劉男完全未考量文萌樓當初受指定為古蹟的理由，及其作為都市性產業歷史的記憶地區、反廢娼運動中心的歷史脈、性產業空間文化氛圍等歷史意義，因此遭文化局退回。

北市府進一步指出，經文化局數度函請劉男提出修正的計畫書，卻均未補送，加上劉男所稱日日春協會占有一事，並未構成其無法維護、修復文萌樓的理由，因此裁罰他30萬元，乃於法有據。

台北等行政法院認為，劉男取得文萌樓的事實上處分權後，即應依法對文萌樓負起管理、維護責任，此外，日日春協會並未禁止劉男或結構技師等人進入會勘，因此判劉男敗訴。劉男不服提起上訴，最高行政法院今駁回劉男上訴案確定。