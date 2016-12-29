竹東鎮公所光雕秀又來囉！明起連4晚演出

新竹縣竹東鎮公所將於明天起連續4晚，利用公所外牆做3D投影演出「歡樂迎新年」主題光雕秀。（竹東鎮公所提供）

2016-12-29 17:44

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所利用公所建築正面外牆以3D投影演出的光雕秀，在耶誕節期間表演時大獲好評；鎮公所表示，將在明天到明年元月2日的連續4個晚上，再推出「歡樂迎新年」跨年主題光雕秀，鎮長徐兆璋歡迎民眾到鎮公所前圓環欣賞，感受新年歡樂氣氛。

鎮公所表示，主題為「歡樂迎新年」的3D投影光雕秀，演出時段分別為晚間7點、7點半、8點、8點半，每場新年主題的部份有3分鐘，以動感影音展現年節歡樂氣氛，另外會再穿插6分鐘的在地文化主題光雕秀。

相關影音