弘道結合家事職人 幫獨老大掃除

弘道基金會至獨居老人家中大掃除。（記者張菁雅攝）

2016-12-29 17:43

〔記者張菁雅／台中報導〕春節將至，弘道老人福利基金會今年首度結合家事服務中心，到獨居弱勢長輩家中大掃除，今天前往台中市西屯區，幫住在老公寓5樓的任爺爺與任奶奶清掃，當家裡變得煥然一新時，兩老露出欣慰的笑容。

任爺爺與任奶奶住的公寓沒有電梯，搬重物上下樓梯對他們來說是件難事，因此家中雜物越堆越多，已影響生活品質。弘道基金會與家事達人前往服務時，先熟悉環境、了解他們的需求，並耐心詢問物品的用途與擺放位置，深怕誤把他們珍貴的東西丟了。

隨著雜物被清走，物品一一歸位後，任爺爺早年從軍時留下的物品，本來找不到，現在都出現了，也讓他回憶起往事。

弘道老人福利基金會台中服務處社工員鄭宜苹表示，今年的寒冬助老大掃除服務，除了持續媒合學生志工、替代役男，更首度與魔法職人家事服務中心合作，共服務150戶弱勢長輩，在農曆春節前，還將陪同長輩們購物、舉辦圍爐餐，讓他們過個好年。

魔法職人行銷襄理簡秀芳則說，寒冬助老大掃除服務與一般清潔場域截然不同，在物品的分類、收納或丟棄上，更需要與阿公、阿嬤溝通，了解其特殊需求，職人也從中獲得寶貴的實戰經歷，讓阿公、阿嬤感受過年新氣象，無形中賦予清潔服務更多價值。