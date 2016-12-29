烏日功德二堂設牌位區 民政局將研議可行性
2016-12-29 17:56
〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日第九公墓舊有的納骨塔「功德堂」設有祖先牌位供奉處，但新建的「功德二堂」當初卻整棟規劃放置納骨櫃，市議員吳瓊華今天邀集會勘，多名里長也到場關切，希望功德二堂目前仍空著的二樓，能夠規劃供奉牌位區，民政局生命禮儀管理處表示會研議可行性。
烏日學田里長劉枝銓表示，很多里民向他反映，舊的納骨塔就有牌位放置區，到其他縣市參訪納骨塔也都有，是不是殯葬自治條例中有規定不准設？如果有能不能修改？
會勘時也有民眾表示，父親過世即將作對年，習俗要加入祖先牌位裡，但家裡沒有位置放公媽，希望功德二堂能規劃位置供奉。
烏日區長林峰輝說明，區公所也接到很多民眾詢問，經向承辦人詢問，其實最初興辦計畫中有設計，後來不曉得是否因名目為「納骨塔」，所以不能設立神主牌位區，被市府審查的時候拿掉。
生命禮儀管理處處長陳志銘表示，當初納骨塔的興辦計畫提出時，每一層樓就是規劃做納骨櫃，當初核發的使用執照中也沒有牌位區，會回去研究看看，能不能就現有的空間做增設或變更，現有的法令並沒有規定納骨塔內不能設置牌位供奉處。
吳瓊華詢問，功德二堂三樓新設的納骨櫃何時啟用？生管處回應，目前排定一月三日由都發局、消防局等單位進行聯合會勘，通過後即可開放使用。
吳瓊華也提問烏日區公墓禁葬及綠美化的問題，林峰輝回應，市長已指示要公墓要公園化，但禁葬時間一定要過十年後才可以使用，烏日第一、第三、第四公墓目前都已經禁葬，陸續都會爭取做綠美化、公園，公所會整理出相關資料，在擴大區務會報中向里長們說明。
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