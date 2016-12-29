新北清潔隊除夕加班 初一到初三停收垃圾
2016-12-29 17:14
〔記者何玉華／新北報導〕環保局今天公布農曆春節垃圾收運情形，除夕（1月27日）當天，各區清潔隊都會加班收運，初一到初三停止收運垃圾，初四（1月31日）起恢復正常垃圾收運；年前掃除，民眾如有廢棄大型家具需請清潔隊協助清運，可以撥打電話0800-010-857（鈴一鈴幫我清）向各區清潔隊預約。
環保局提醒，若是有不須使用但外觀良好且功能無損壞的家具或家電，可連絡環保局幸福小站（服務專線：02-89520755），工作團隊將安排時間到府收運，並媒合轉送給有需要的弱勢家庭，讓二手物資持續循環利用。
平時購物累積的提耳式塑膠袋、紙袋和各種環保購物袋，環保局建議民眾將外觀良好且乾淨的二手袋，交給循線資源回收車或本市44個reBAG回收點，讓二手袋獲得再利用的機會。
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