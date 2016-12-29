科中藥劣藥再添2例 多數已被吃下肚

衛福部中醫藥司公布今年中藥製劑品質監測抽驗計畫結果，共有3款產品不合格。（衛福部提供）

2016-12-29 17:17

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部中醫藥司今日公布今年中藥製劑品質監測抽驗計畫結果，除了外界已知的順天堂藥廠的「柴陷湯」外，國科生技製藥「國科海螵蛸濃縮細粒」、天明製藥「天明蒺藜濃縮細粒」也檢出好氧性微生物總數超標，問題產品已經完成回收或陸續回收中，但多數已被民眾吃下肚！

中醫藥司科長陳聘琪表示，順天堂藥廠股份有限公司新店廠的「順天堂柴陷湯濃縮顆粒」（批號：16012706），適應症為胸部疼痛、肋膜炎、支氣管炎，問題批號共計有800多瓶，但僅回收179瓶；國科生技製藥股份有限公司的「國科海螵蛸濃縮細粒」（批號：F703008），適應症為通血脈、祛寒濕，問題批號共計有162瓶，已全數售畢；天明製藥股份有限公司農科分公司的「天明蒺藜濃縮細粒」（批號：16D03026），適應症為補益肝腎、固精明目，問題批號共計有1111瓶，已回收486瓶，仍持續回收中。

陳聘琪指出，3款產品均為處方用藥，不合格原因是好氧性微生物總數超標，可能原料、保存或其他環境條件不佳所致。

林口長庚臨床毒物科主任顏宗海說，好氧性微生物超標，代表產品製程的衛生條件不佳，民眾在不知情下食用，恐引發急性腸胃炎，出現噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉，甚至發燒等症狀。

根據現行中藥製劑管理規範，中藥濃縮製劑的微生物總生菌數限量為105以下（cfu/g），市售中藥如有經檢出微生物超出標準情形，核屬藥事法第21條第1項第3款的劣藥，可處10萬元以上、5000萬元以下罰鍰。

陳聘琪強調，目前新北市對於順天堂藥廠的裁罰尚在陳核中，而國科生技製藥問題產品的製造日期為藥事法未修正前，因此適用罰鍰為6萬元以上，桃園市衛生局已開罰6萬元，天明製藥則由台南市衛生局開罰10萬元。