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花海+雲海 信義賞梅美呆了

信義鄉梅花花況約有三成，元旦過後可望爆開、怒放。（記者劉濱銓攝）

2016-12-29  17:14

〔記者劉濱銓／南投報導〕冷氣團接力報到，信義鄉梅花初綻，當地賞梅勝地烏松崙，滿山梅樹已開出3成花朵，尤其昨日雨後，今天氣漸趨穩定，山區湧現一望無際的雲海，花海加雲海的絕美景況，彷彿人間仙境。

信義鄉農會表示，梅樹生長有一年盛產、次年減產的生理特性，近期低溫水氣足，梅區花況平均都有3成以上，預計元旦連假將是首波賞梅高峰，之後花況還可延續15至20天，今年梅花1次「爆開」，滿山怒放「梅」景精彩可期，現正是上山賞梅的好時機。

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信義鄉梅花花況約有三成，天氣適逢雲海出現，美不勝收。（記者劉濱銓攝）

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