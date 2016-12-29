8座幾米許願小童 豎立台東專校門口祈福

2016-12-29 17:34

［記者黃明堂／台東報導］8件來自台南的幾米許願小童，今天送到到台東專科學校大門口，在歲末之際為今年歷經風災的台東祈福。

8件許願小童是由台積電贊助移至台東，下午抵達後進行組裝，預計今晚即可完成，以多種可愛造型帶來新年的祝福。

東專校長陳禎祥說，今年台東風災嚴重，造成許多家園毀損，台積電也伸出援手，協助東專災後重建。為了讓台東帶來新氣象，希望透過許願小童讓縣民有疏壓的小天地，看見許願小童願望不滅、夢想持續茁壯的動力，在新的一年增添夢想，迎向未來。