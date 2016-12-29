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中市元旦升旗 有請「美魔女」鄭多燕帶早操

2016-12-29  17:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2017年元旦將屆，台中市元旦升旗典禮除將由警察局長陳嘉昌領唱國歌，象徵市府拚治安的決心外，更力邀韓國「美魔女」健身教練鄭多燕，帶領民眾跳瘦身操，號召民眾健康迎新年。

台中市民政局長蔡世寅表示，106年元旦升旗典禮活動，有別於已往採播放國歌及國旗歌的方式，邀請成立30年的台中市元保宮國樂團演奏國歌及國旗歌，更將由警察局長陳嘉昌領唱國歌，展現市府新一年持續穩定治安的決心。

此外，在中華民國棒壘球協會的贊助下，明年元旦升旗活動特別邀請有「美魔女」、「超級辣媽」等稱號的健身教練鄭多燕，帶領市民一起跳減肥瘦身操，鼓勵民眾新年的第一天為健康而跳。

民政局指出，鄭多燕推廣自創的減肥健身運動，瘦身經驗公開在網路專欄，在南韓引起廣大迴響，在台灣也頗富知名度，具有運動健康的形象，符合台中市提倡「運動之都」的理念，邀請她來參加元旦升旗典禮，也盼向全民推廣重視運動的觀念。

此外，市府也安排光明國中舞蹈班、東山高中管樂隊及台中女中樂儀旗隊等3個特色教學團體擔任節目表演；另人氣極夯的陸軍第10軍團人形偶也將前來與市民同樂。

民政局指出，升旗現場並準備6500份手工皂，將贈送前來參加活動的民眾，歡迎民眾一起參加元旦升旗典禮。

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  • 台中市元旦升旗典禮，力邀韓國「美魔女」健身教練鄭多燕，帶領民眾跳瘦身操，號召民眾健康迎新年。圖為2016年台中市政府元旦升旗典禮。（資料照，記者廖耀東攝）

    台中市元旦升旗典禮，力邀韓國「美魔女」健身教練鄭多燕，帶領民眾跳瘦身操，號召民眾健康迎新年。圖為2016年台中市政府元旦升旗典禮。（資料照，記者廖耀東攝）

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