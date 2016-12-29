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讓東海岸早療服務永續 公益團體推專屬系列產品

2016-12-29  17:56

［記者王秀亭／台東報導］台灣公益社會實踐協會投入東海岸早期療育服務已有3年，多賴公部門補助及愛心捐款持續服務，執行長蔡美燕表示，為讓早療據點服務不中斷，應該要靠自己的力量，因此明年起將嘗試透過好物推廣，及義賣二手玩具的盈餘，讓據點永續，協會亦推出首批「漫飛娃娃」系列產品及「寶貝成長守護禮」，一PO網就引起愛心民眾迴響。

蔡美燕指出，東海岸是全縣交通最不便的地方，也無兒童療育資源，早療孩童從成功接送到台東，開車單程就要1小時，協會陸續在成功鎮、長濱鄉設置慢飛天使園，早療家庭不必再和交通往返的時間賽跑。

蔡美燕說，協會在東海岸的早療服務獲得在地居民肯定，一位白蝦養殖戶平時省吃儉用，卻捐款協會，盼回饋地方有需要的家庭，看著捐款者養殖的優質白蝦，興起成立好物平台的想法，盈餘還能用來作為據點永續經營的基金，因而計畫在明年設置Angel咕咕（Angel good goods）購物網，讓民眾買好物也能做公益。

蔡美燕進一步說明，第一步先有自創產品，一位熱愛設計的女大生特地為協會設計專屬「漫飛娃娃」，印製成T恤及馬克杯，還有「寶貝成長守護禮」，明年設置購物網，也要在台東市設置實體店面，賣好物並義賣二手玩具，有意購買「漫飛娃娃」系列產品者，可電洽089-355760。

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  • 台灣公益社會實踐協會設計第一批「漫飛娃娃」系列產品，開放民眾選購。（記者王秀亭攝）

    台灣公益社會實踐協會設計第一批「漫飛娃娃」系列產品，開放民眾選購。（記者王秀亭攝）

  • 漫飛娃娃馬克杯及寶貝成長守護禮都開放民眾認購。（記者王秀亭攝）

    漫飛娃娃馬克杯及寶貝成長守護禮都開放民眾認購。（記者王秀亭攝）

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