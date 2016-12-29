台鐵產業工會元旦開會員大會 揚言春節依法休假
2016-12-29 21:01
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵產業工會近日已將拒絕輪班聯署書、依法休假聲明書等資訊發給近2300位會員，台鐵產業工會理事長王傑表示，1月初就會逐步回收，預計1月15日統計完成會員意見；但不論聯署人數多寡，一月一日上午在台北車站開會員代表大會時，都會宣布春節將發動依法休假。
台鐵局報請交通部的人力缺額多達2347人，王傑表示，一例一休分階段上路後，台鐵局勞動部協商說先維持現狀，但員工加班工時一樣，但在新制下加班費竟然完全沒有增加；而是把員工12小時工時內的休息時間拉高，像是原本休息1小時變成2小時，藉此規避加班費發放。
另外，台鐵產工今年8月提出改善輪班制訴求至今，台鐵承諾都沒做到；近日已發起聯署拒絕輪班，要求固定為上午8點到下午5點30分的常日班。另外，台鐵產工發動春節依法休假部分，將依法定例休日從除夕到初三不上班，王傑揚言，不論多少人連署，春節都會發動依法休假，相信還是會影響部分列車運行與車站營運。
對此台鐵局長鹿潔身表示，台鐵現在對口是台鐵企業工會，運務處昨日已發出電報，在尚未與台鐵企業工會完成協商前，會按現行排班方式和加班費請領標準去處理，希望一個月內能完成勞資協商。
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