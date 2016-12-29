交大慶120週年 時光寶盒封存記憶

交通大學慶祝120週年雙甲子，學聯會製作時光寶盒，將文字及照片和聲音放進寶盒內，期待下個甲子開箱，見證交大對人類的貢獻。（記者洪美秀攝）

2016-12-29 17:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通大學今年慶祝雙甲子120週年，交大創建於1896年，學校學聯會發起時光寶盒活動，蒐集120週年的聲音、文字和照片檔，將留到下一個甲子，民國165年開箱。交大校長張懋中則說，希望下個甲子的交大成為偉大的大學，成為台灣智慧科學的領航大學。

交大今年慶祝120週年暨在台建校58週年，舉辦系列活動，包括校史文化展、特色短片競賽、發行紀念品及出版120週年紀念專刊、歷任校長油畫像展、校園VR虛擬實境、出版方賢齊傳記專書；也與中國四校交大，包括上海、北京、西安、西南共同舉辦體育交流賽。

交大學聯會則向校內師生及校友徵集稿件，以及徵集相片圖集、時光便籤，由師生錄製對未來交大及自己的想像，為120週年校慶畫下完美句點，也為開創下一個甲子慶賀。

學聯會所發的時光寶盒將封存著這代交大人的共同記憶與未來一甲子的期許，預計60年後、民國165年再度開啟，希望證這一代交大人青年時期的夢想以及成長的軌跡。

學聯會會長廖宣堯表示，活動共徵集稿件11篇、校景圖40張、錄音檔20份，以及時光便籤約200份。此外，也將120週年校慶紀念酒、郵冊、隨身碟、馬克杯、文集等紀念品，和活動簽名卷軸，共同放入時光寶盒中。

校長張懋中說，交大將邁入第3個甲子，期許交大成為一所偉大的大學，60年後，當再度開啟時光寶盒時，見證交大為全人類福祉所做的貢獻，更期許交大未來成為台灣智慧科學的領航大學。

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